أمانة العاصمة المقدسة تؤكد استمرار إزالة التعديات

رغم المقاومة والمعارضة التي تواجهها لجنة التعديات في بلدية الشوقية بمكة المكرمة من قبل المخالفين لاتزال أمانة العاصمة المقدسة تمضي نحو تحقيق الرغبة وتعزيز واجب العمل بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات أو تعديات على الممتلكات والأراضي العامة.

وقال المهندس بندر بن حسن قباني رئيس بلدية الشوقية الفرعية "إن منسوبي البلدية والمراقبين واجهوا أثناء قيامهم بإزالة التعديات صعوبات بالغة ومعارضة من قبل بعض هؤلاء المخالفين في محاولة لإثنائهم عن أداء عملهم، ورغم ذلك فإنهم واصلو عملهم بإزالة هذه لتعديات والأحواش غير النظامية والمقامة بطرق عشوائية، مؤكداً بأن البلدية وبتوجيهات من أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار لن تتهاون في أداء واجبها.

وكانت بلدية الشوقية قد داهمت عددا من مواقع التعديات غير النظامية في منطقة بطحاء قريش الواقة على طريق المشاة وبمشاركة عدد من منسوبي الجهات الأمنية.

ومن جانبه أوضح المهندس ممدوح عراقي وكيل البلدية إن الحملة استهدفت التعديات الواقعة في حي بطحاء قريش، حيث تمت إزالة عدة أحواش غير نظامية بمساحات تتجاوز (5000) متر مربع، وجميعها مقامة من قبل بعض المواطنين المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها، وهي عبارة عن تعديات على الممتلكات العامة، مشيراً الى أنه تم إعداد محضر بالأشخاص الذين عارضوا أعمال اللجنة لرفعة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.

وبين بأن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة، مؤكداً بأن البلدية قامت بتكثيف الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية في هذه المناطق للحد من هذه الظواهر السلبية قبل انتشارها.

