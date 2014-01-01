"الدفاع المدني": طبيعة التربة صعبت من مهمة إنقاذ لمى

توقع الدفاع المدني السعودي الوصول لجثة الطفلة لمى الروقي، الأربعاء، بعد أن اقتربوا كثيراً من المكان الذي سقطت فيه وسط بئر ارتوازية مهجورة بالوادي الأسمر جنوب مدينة حقل على بعد 35 كم عن طريق تبوك.

وفيما نفى الناطق الإعلامي للدفاع المدني في منطقة تبوك أن يكونوا انتشلوا جثة الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات، لكنه أكد وجود مؤشرات كبيرة وقوية تؤكد وجود جثة الطفلة بداخل البئر مثل الرائحة، وأيضاً العثور على الدمية التي كانت معها قبل سقوطها في البئر.

واستحوذت قصة الطفلة لمى الروقي، التي سقطت في بئر ارتوازية مهجورة في منطقة تبوك قبل 12 يوماً أثناء نزهة برية مع عائلتها، على اهتمام الشارع السعودي بدرجة كبيرة، خاصة مع تأخر عملية الإنقاذ بشكل كبير حتى بات من المستحيل العثور عليها حية.

من جانبه نفى المتحدث الإعلامي للدفاع المدني في المنطقة الشرقية، العقيد علي القحطاني، أن يكون سبب تأخير عملية انتشال الطفلة ضعف الإمكانات أو القدرات، موضحاً أن المشكلة تكمن في طبيعة المنطقة وصغر فتحة البئر التي لا تتجاوز 50 سنتيمتراً فقط.

وقال لـ"العربية. نت": "هناك معوقات أمام رجال الدفاع المدني مثل طبيعة الأرض والرياح ونوعية التربة وعمق البئر".

وأضاف: "لدينا الإمكانيات المطلوبة ولكن نوعية الأرض لا تساعد، فنحن نعرف مكانها ولكن لا نعرف طريقة المنطقة، خاصة أن البئر ذات قطر صغير جداً ومن الصعب استخدام طرق بدائية وطبيعة الأرض تجعل من السهل انهيار البئر على الموجودين، كما أنهم يخشون من سقوط الطفلة لعمق أكثر".

وقال: "قام الدفاع المدني قبل عدة أعوام بإنقاذ شخص سقط في بئر عمقها 10 أمتار، لذلك كان من الممكن إخراجه".

وحذر من خطورة هذه الآبار، كاشفاً أن الدفاع المدني في المنطقة الشرقية بدأ في إغلاق مثل هذه الآبار المهجورة.

وكانت حوادث مماثلة قد وقعت خلال الأعوام الماضية في مناطق أخرى من السعودية منها سقوط سيدة ثلاثينية في بئر بقرية أم الدوم في محافظة الطائف قبل عامين.

وفي منطقة المدينة المنورة تمكّنت فرق الدفاع المدني بمحافظة الحناكية العام الماضي من إخراج الطفلة رحاب ماجد العوفي التي تبلغ من العمر 4 سنوات من داخل بئر ارتوازية مهجورة يبلغ عمقها 60 متراً بقرية قصيبا.