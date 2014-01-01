السعودية تحاكم إرهابيين بالسجن والمنع عن السفر

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 8 متهمين بالإرهاب والحكم عليهم بالسجن بالتفاوت بينهم بين 3 و7 أعوام والمنع من السفر خارج البلاد.

وأدين المتهمون وفقاً لبيان صحافي، الأربعاء، من وزارة العدل السعودية، بعدة تهم وهي الاقتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتنة بقصد القتال فيها، ودعم المقاتلين هناك، وتلقي دورات تدريبية على الرماية بالأسلحة والقنابل.

كما أدينوا أيضاً بقيام بعضهم بمشاهدة مقاطع محظورة منها تفجيرات داخل المملكة، وشراء الأسلحة والذخائر لأجل استخدامها بالقتال في مواطن الصراعات، وقيام أحدهم بحيازة كاميرا فيديو وجوالين بكاميراتها لتصوير العمليات القتالية، وقيام أحدهم بالالتقاء بمجموعة من أعضاء تنظيم القاعدة ومعرفته منهم برغبتهم الجادة في القيام بأعمال إرهابية داخل المملكة، ومعرفته المنسقين لسفر الراغبين في القتال وقيامه بالتفريط في جواز سفره وتستره على ذلك.