الصحف الورقية تسعى لتعزيز حضورها على وسائل التواصل

في الوقت الذي تعالت فيه أصوات مؤكدة على قرب انتهاء عهد الصحافة الورقية، واكتساح الصحف الإلكترونية للمشهد الإعلامي في المملكة، تسابقت صحف سعودية عدة لنيل حصتها من سوق الإعلام على شبكات الإنترنت عبر طرق عدة، حيث أطلقت بعض الصحف مواقع تفاعلية بخلاف موقع الصحيفة الأساسي، إضافة إلى تفاعل الصحف بإنشاء قنوات لها على "يوتيوب"، وكذلك حضورها في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مباشر مع جميع القراء.

وأكد رئيس تحرير صحيفة "الاقتصادية" السعودية، سلمان الدوسري، خلال نشرة "الرابعة" على قناة العربية، اليوم الأربعاء، أن الصحف الورقية ليست في معاناة، وإنما تواجه صعوبات.

وأوضح أنه لا خوف عليها في حال احترافها في المحتوى الذي سيحميها بسياج المصداقية، مشيراً إلى أن شعارها في الوقت الحالي أن تذهب الصحف الورقية إلى مكان القارئ، وليس العكس، وهذا عن طريق التركيز بتسويق الصحف عبر الاشتراكات السنوية.