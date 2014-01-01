القضاء السعودي يقضي بجلد وسجن مغرد قذف الفنانة شمس

أكدت الفنانة الكويتية شمس أنها حصلت على حكم من المحكمة الجزائية بالرياض يقضي بجلد مُغرّد سعودي أطلق على نفسه اسم (محامي الملكة أحلام) بعد أن قذفها وأساء لها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقرّرت المحكمة جلد المدّعى عليه 80 جلدة علناً أمام الملأ في الحق الخاص وسجنه 3 أشهر وتغريمه 10 آلاف ريال عن الحق العام، على أن يمنح حق استئناف الحكم خلال شهر من تاريخ إصداره.

وأكدت شمس في بيان صحافي لها اليوم عن امتنانها للقضاء السعودي وتعامله المنصف مع القضية ومع المُتّهم الذي كان يدعي أنه يمثل الفنانة الإماراتية أحلام، مؤكدة بأنها ستتابع من خلال القضاء السعودي محاكمة ثلاثة مغرّدين آخرين تابعين لمنافستها أحلام بسبب كتابتهم لتغريدات مسيئة لها في تويتر.

وكان المتهم اعترف أمام قاضي المحكمة الجزائية في الرياض أنه قذف المغنية واتهمها بالعهر والتشهير محولا صورا طبيعية لها إلى صور مخلة بالآداب، وكذلك قيامه بتحريض إحدى القبائل ضدها، وهو ما دعا المغنية لرفع الدعوة، وتم القبض على المتهم عن طريق مركز شرطة الملز في الرياض بعد تقديم الشكوى من قبل محاميها الخاص.

ومن جانبه أكد وكيل شمس المحامي حسين بن طلال العصفور أنه يكن للقضاء السعودي كل معاني الاحترام والتقدير على الحكم الذي صدر بإنصاف موكلته.

وأضاف "يعتبر الحكم بمثابة رد جزئي من مجموع الأضرار النفسية والأدبية والمادية التي لحقت بها، وهو بمثابة رادع هام لكل من يفكر في الإساءة لموكلتي أو غيرها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كـ"تويتر" أو الفيسبوك أو الإنستغرام". كاشفا أنه استأنف الحكم بهدف التعويض والتشديد على العقوبة أيضاً، لأن القذف يعتبر من الكبائر.