حملة على غاسلي السيارات المخالفين في مكة المكرمة

نفذت بلدية الغزة الفرعية بالعاصمة المقدسة حملة مكثفة على غاسلي السيارات في الأماكن العامة والشوارع ومواقف السيارات، في إطار حملتها المستمرة لتوعية الجمهور بأهمية الالتزام بعدم غسيل السيارات في غير الأماكن المخصصة لذلك، الأمر الذي يسبب هدرا للمياه ويساهم في تشويه المظهر الحضاري للمدينة.

وأوضح رئيس بلدية الغزة الفرعية، الدكتور وليد بن بكر مليباري، أن الفرق الميدانية داهمت عددا من المواقع التي يوجد فيها المخالفون من الأفارقة الذين امتهنوا غسيل السيارات بالشوارع العامة بمكة المكرمة، وسجلت الحملة عددا من المظاهر غير الصحية والعشوائية في عملية غسيل السيارات على الشارع العام بطريقة عشوائية تترك آثارا سلبية، تؤدي إلى الإخلال بالمشهد الجمالي لشوارع وطرقات المدينة، وتتسبب في الإضرار بالصحة العامة ومشاريع البنية التحتية واستغلال المياه المخصصة للزراعة، وفقا لما ذكرت صحيفة "الوطن".

وقال مليباري: "إن هذا التوجه يعكس إستراتيجية البلدية في الحفاظ على نظافة المدينة وتحسين مظهرها العام وتعزيز جوانب الإصحاح البيئي، والحد من التلوث وتأثيراته، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم في حماية البيئة والحفاظ عليها".

من جهته، أفاد مدير إدارة الخدمات ببلدية الغزة الفرعية هتان فواز الحكمي، أن البلدية استعانت بجهود الدوريات الأمنية وتم استخدام عدد من الآليات لاستخراج البراميل المخزنة والمدفونة بالأرض وإتلافها، ومصادرة وإتلاف أكثر من 1000 "سطل" يتم استخدامها في تعبئة المياه وغسيل السيارات، بالإضافة لنحو 10 براميل كبيرة.