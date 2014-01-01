تورّط 32 مخالفاً في قضايا جنائية غرب السعودية

ضبطت شرطة مكة المكرمة 32 مخالفاً من جنسيات مختلفة، بين الموقوفين والمودعين في دار الخدمات العامة في الشميسي على طريق جدة ـــ مكة السريع، مطلوبين في قضايا جنائية مختلفة، وذلك بعد مقارنة بصماتهم بالبصمات المسجلة في قاعدة البيانات الرئيسية في مركز المعلومات الوطني، وفق ما أكده مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد بدر بن سعود آل سعود.

وفي حديث لــ"العربية نت" أكد العقيد بدر أن المخالف المطلوب في قضية جنائية يُحال من دار الخدمات العامة إلى الجهة التي تطلبه لاستكمال إجراءات القضية محل الطلب، وتنفيذ ما قد يصدر بحقه من أحكام، ومن ثم يرحل بعد ذلك.

ورداً على سؤال حول نوعية القضايا المطلوب فيها الــ32 موقوفاً، قال: "ما أستطيع قوله إن المخالفين المطلوبين جنائياً تم تحويلهم للأجهزة المختصة داخل المملكة، ولم يرحلوا، وتفاصيل تلك القضايا موجودة لدى الجهات الطالبة للموقوفين".

وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة أعلنت اليوم أن أعداد المودعين المتبقين في دار الخدمات العامة في الشميسي على طريق جدة ـــ مكة السريع، بعد القبض والترحيل وحتى يوم الاثنين، لا تتجاوز 11 ألف مخالف من جنسيات متعددة.

وبحسب العقيد بدر فإن معظم المودعين المتبقين من جنسيات مختلفة، ومن بينهم خمسة سعوديين نقلوا مخالفين أو تستروا عليهم، إضافة إلى 32 مخالفاً مطلوبين في قضايا جنائية، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة.