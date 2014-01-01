حملة مرورية ضد المخالفين بـ150 نقطة أمنية في الرياض

قامت إدارة مرور الرياض بحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي والانضباط المروري، وتستهدف بالأساس مخالفي ربط حزام الأمن والحديث عبر الهاتف المحمول أثناء القيادةـ وسجلت الحملة رصد أرقام قياسية.

فأكثر 150 نقطة مرورية تنتشر في أرجاء مدينة الرياض في إطار حملة إدارة المرور الميدانية لرفع مستوى الوعي والانضباط المروري.

تأتي هذه الحملة بعد إحصاءات العام الماضي التي حملت أرقاماً مخيفة حول عدد المخالفات، ومع استمرار وقوع حوادث قاتلة في السعودية.

الإحصاءات تشير إلى أن أكثر من 421 ألف مخالفة أوقعها جهاز مرور الرياض على سائقين لعدم ربطهم حزام الأمان، و145 ألف مخالفة لمن استخدم الهاتف المحمول أثناء القيادة، إلى جانب مخالفات أخرى، مثل تظليل زجاج المركبة، وعدم وجود لوحات عليها، أو سير المركبات غير الصالحة والمشوهة.

ففي يوم واحد، رصد المرور مخالفات وصلت إلى 12 ألف مخالفة.

البعض لا يتبع الأنظمة المرورية، مع علمهم التام بذلك، ومنهم من يعترف بخطئه، وآخرون يلقون تهمهم على غيرهم، أما أحدهم فقد كانت حُجته ظريفة، حيث قال: "أنا لا أستطيع ربط حزام الأمان بسبب وزني، ولا توجد مركبات بحجمي".

أرقام المخالفات في ازدياد، بحسب إحصائيات إدارة المرور، المخالفون قد يتحسرون يوماً بعد فوات الأوان بقولهم: "يا ليتنا اتبعنا الأنظمة المرورية".