السعودية تبدي ارتياحها لتوقيف الماجد في لبنان

عبر السفير السعودي في لبنان، علي عواض عسيري، عن ارتياح بلاده لتوقيف مواطنه ماجد الماجد، المشتبه بارتباطه بتنظيم القاعدة في لبنان، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الحياة" الصادرة في لندن، الخميس.

وقال عسيري، تعليقاً على توقيف الماجد، "هذا الرجل إرهابي، هاجمنا وهاجم بلاده قبل أن يهاجم السفارة الإيرانية، والمملكة تبحث عنه قبل أن يقوم بما قام به، وهو على قائمة المطلوبين للعدالة السعودية منذ زمن".

وأضاف أن السعودية "عممت على كل الدول أنه مطلوب لديها، ونحن سعيدون لإلقاء القبض عليه إذا ثبت أنه هو الشخص الموقوف وفق فحوص الحمض النووي".

وكان وزير الدفاع اللبناني، فايز غصن قال، الأربعاء، إن الجيش اللبناني أوقف ماجد الماجد، "أمير" كتائب عبدالله عزام، التي تبنت تفجيري السفارة الإيرانية في الضاحية الجنوبية لبيروت في نوفمبر.

ورفض الوزير إعطاء تفاصيل عن ظروف التوقيف وتوقيته، مشيراً إلى أن "التحقيق معه يجري بسرية تامة".

وفي وقت لاحق، أفادت مصادر رسمية بأن الإعلان الرسمي عن توقيف الماجد وظروف اعتقاله لن يتم إلا بعد صدور نتيجة فحص الحمض الريبي النووي (إيه دي إن)، لنفي أي شك حول هويته.

وهناك حكم صادر عن القضاء اللبناني في 2009 في حق الماجد (من مواليد 1973) بتهمة الانتماء إلى تنظيم "فتح الإسلام"، الذي قضى عليه الجيش اللبناني بعد معارك طاحنة استمرت 3 أشهر في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان في 2007.

وقضى الحكم الغيابي بالسجن المؤبد لماجد الماجد بتهمة "الانتماء إلى تنظيم مسلح بقصد ارتكاب الجنايات على الناس، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وحيازة متفجرات واستعمالها في القيام بأعمال إرهابية".