عم لمى لـ"العربية": الدفاع المدني غير مهتم بطفلتنا

بعد محاولات استمرت نحو أسبوعين للعثور على الطفلة لمى الروقي التي سقطت في بئر ارتوازية بمنطقة تبوك شمال السعودية، أعلن الدفاع المدني في مؤتمر عقده، اليوم الخميس، أنه تم يوم الثلاثاء فتح فوهة جانبية لاستخراج جثة الطفلة، إلا أنه أثناء سحب الجثة تساقط التراب وسقطت الجثة للأسفل مع العثور على دميتها، فيما ستتم الاستعانة بشركة أرامكو التي سترسل حفاراً لشفط التراب من البئر، ما سيسهل استخراج الجثة.

يأتي ذلك في ظل تداول ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرجل يقوم بإنزال طفل صغير يرجح أنه ابنه في إحدى الآبار، مستخدماً أدوات بدائية، في تصرف أثار استغراب كل من شاهده.

ما دفع ببعض الناشطين إلى المطالبة بالإدلاء بأي معلومات عن الرجل، وإبلاغ الجهات المختصة وحقوق الإنسان لمحاسبته وردع الآخرين عن القيام بعمل مشابه يعرض حياة الأطفال للخطر.

واتهم عم الطفلة لمى، خالد العتيبي، خلال لقائه في نشرة الرابعة على قناة "العربية"، اليوم الخميس، الدفاع المدني بعدم الاهتمام باستخراج الطفلة. وأكد خلال حديثه أن أنباء الدفاع المدني لهم حول القضية متضاربة ولا توجد فيها مصداقية.