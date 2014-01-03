"الأمر بالمعروف" تؤهل متحدثيها للتعامل مع "الإعلام"

أعلنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن تأهيل المتحدثين الرسميين في أفرع الرئاسة الـ13 في مناطق السعودية للقيام بمهماتهم وتنمية مهاراتهم، وفي مقدمتها التواصل مع وسائل الإعلام عبر تنظيم دورات تدريبية لهم تنطلق الأحد المقبل في منطقة الجوف.

ووفق صحيفة "الحياة" اللندنية، فقد أوضحت الهيئة أن المهارات تتضمن التدريب على مهارات التواصل مع وسائل الإعلام، والتركيز على الإعلام الحديث وإثراء الدورة من خلال طرح وجهات النظر والمقترحات والعقبات التي تواجه عمل المتحدث الرسمي، سعياً لإيجاد تواصل أمثل مع الإعلاميين في نشر أخبار الهيئة أو إيضاح ما يلزم إيضاحه.

وبيّن المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والعلاقات المتحدث الرسمي للرئاسة تركي الشليل أن الدورة تأتي ضمن البرامج التدريبية التي تشرف عليها إدارة التطوير الإداري بالرئاسة العامة لتطوير مهارات منسوبي الهيئة في الجوانب الإدارية والميدانية والإعلامية.