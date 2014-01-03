قالوا وقلنا

** قالت (عكاظ): نزاهة أحالت 30 قضية فقط للادعاء العام من أصل 400، والشورى يطالب بإنشاء مجلس أعلى يشرف على الأجهزة الرقابية.

* قلنا: (يعني.. جبناك يا عبدالمعين تعين لقيناك يا عبدالمعين تنعان)

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** وقالت أيضا: تساؤلات عن أسباب استقالة 231 كادرا من (تخصصي العيون) خلال 3 سنوات.

* قلنا: (وروهم العين الحمراء !!).

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** قال الشيخ عادل الكلباني: أنا نصراوي، وماجد أسطورة الكرة السعودية، وأقول لكم متصدر لا تكلمني.

* قلنا: رفقا يا شيخ، فضربتين في الرأس توجع!! وضرباتك الثلاث (هاتريك).

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** قالت وكالة (د. ب. أ): إطلاق مقبرة إلكترونية للشخصيات الافتراضية في ألعاب الفيديو!!.

* قلنا: (وألعاب الفيديو مقبرة حقيقية لطموح وعقول أبنائنا!!).

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** قالت (عكاظ): التدقيق في شهادات 202 مسؤول بـ9 جهات حكومية.

* قلنا: ركزوا على من إذا دخل المدقق ركض لدورة المياه أو عيادة المغص!!

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** قالت (عكاظ): إقلاع أول طائرة من مطار جدة الجديد منتصف عام 2015.

* قلنا: (بس لا يكون هبوط أول قطرة ماء من سقفه قبل الإقلاع!!).

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** قال أمين لجنة التوعية المصرفية: البنوك على استعداد لـ(التفريط) بعملائها المميزين المتورطين في غسيل الأموال!!.

* قلنا: اعتبارك التخلص من المتورط في (غسيل) الأموال (تفريطا) يجعلنا (نغسل) أيدينا من التصريح!!.

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** قالت (ي. ب. أ): ثلاثة بريطانيين يعلقون يوميا في مقاعد دورات المياه ولا يخرجهم إلا الدفاع المدني!!.

* قلنا: (ليت عندنا دورات مياه على الطرق، وعادي ننشب لو ما يطلعنا إلا الدفاع الجوي!!).

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** قالت (عكاظ): نزاهة ترد على الجوازات: اسألوا المواطنين عن زحام جسر الملك فهد!!.

* قلنا: (اسألوا إلي رايح أما إلي جاي بيقول وشو جسره).

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** قالوا: نادٍ عاصمي يتحالف مع نادٍ آخر ويمنحه لاعبين للمنافسة على صدارة دوري جميل!!.

* قلنا: (الجميل في الرياضة أنها تخالف مقولة ينسى الصافع ولا ينسى المصفوع، هذا المصفوع يريد الصدارة للصافع!!).

*نقلا عن "عكاظ" السعودية