لأول مرة بالسعودية.. محامية تفتح مكتباً للمحاماة

افتتحت المحامية السعودية بيان زهران مكتبها الرسمي الذي يُعَدّ أول مكتب لمحامية سعودية على مستوى المملكة.

وجاء ذلك بعد فترة من إعلان وزارة العدل تسليم أربع محاميات سعوديات رخص مزاولة المهنة، مشروطة بالترافع أمام الأجهزة القضائية، ومقيّدة بالترافع عن المرأة فقط، على أن تعمل وفق ضوابط المحاكم الشرعية لدخول النساء في أروقتها.

وقالت المحامية بيان زهران إن الخطوة جاء بعد دعم وأوامر من خادم الحرمين الشرفين، مشيرة إلى كونهم محاميات وقانونيات وهي خطوة لصالح المرأة في السعودية.

ونفت زهران أن يكون عملهن مقتصراً على قضايا المرأة، قائلة: "نحن نعمل تحت مظلة نظام المحاماة السعودي وتعاملنا في الحقوق والواجبات مثل الرجل المحامي".

وأضافت: "للمحامية السعودية الحق في الترافع عن الرجل والمرأة، ومكتبي تعاقد مع عدة قضايا لأفراد وشركات".

وعن ردود الفعل اجتماعياً، قالت: "كل ردود الفعل كانت إيجابية منذ حصولنا على الرخصة في 10 من أكتوبر 2013، ووصلتني مئات التهاني على صفحتي الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأوضحت أن هناك تقبّلاً في داخل المحاكم سواء من القضاة أو العاملين.