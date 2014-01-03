مصرع فتاة عربية في تبوك بطلق ناري في البطن

لقيت فتاة عشرينية، من جنسية عربية، مصرعها فجر الجمعة، إثر إصابتها بطلق ناري في البطن داخل منزلها بحي الدخل 2 بمدينة تبوك السعودية، فيما باشرت الأجهزة المختصة تحقيقاتها حول الحادثة.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، المقدم خالد الغبان، أن مركز شرطة القادسية تلقى بلاغاً من طوارئ مستشفى الملك خالد عن وصول امرأة مصابة، وبالانتقال الفوري تعذر استجوابها لسوء حالتها الصحية، وبعد ساعات من صولها المستشفى توفيت متأثرة بإصابتها، نقلاً عن "الوطن" السعودية.

وأشار إلى أنه لم تُعرف أسباب الوفاة حتى اللحظة، مضيفاً أن القضية أحيلت بحكم الاختصاص إلى فرع هيئة التحقيق لتولي التحقيق.

ومن جانبه، أبان الناطق الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك، حسام الصالح، أن غرفة العمليات في الهلال الأحمر تلقت بلاغاً بالحادث، وجرى توجيه فرقة إسعاف للموقع وتقديم الإسعافات الأولية للضحية التي كانت في حالة حرجة.