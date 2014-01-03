سفارة تركيا: لا وقف لتأشيرات السعوديين عبر المطار

أكد مصدر مطلع في السفارة التركية بالرياض أن السفارة ماضية في عملها بمنح المواطنين السعوديين تأشيرة الدخول إلى الأراضي التركية، والحصول عليها عبر المطارات التركية الدولية أو الموقع الإلكتروني، مؤكداً في اتصال أنه لا صحة لإشاعة قصر منح التأشيرة عــلى مـقر السفارة.

وأوضح المصدر أن السفارة لم تمنح، الخميس، أي تأشيرة للمواطنين السعوديين من مقر السفارة، وذلك بسبب التسهيلات التي منحت للسياح ورجال الأعمال في استصدار تأشيرة الدخول عبر مطارات تركيا أو الموقع الإلكترونـي، نقلاً عن صحيفة "الحياة" اللندنية، الطبعة السعودية.

وقال المصدر إن السفارة في الرياض أطلقت خدمة إصدار الفيزا الإلكترونية منذ أشهر عدة، وأصبح بإمكان المواطنين السعوديين الراغبين في السفر إلى تركيا برحلة سياحية أو تجارية الحصول على تأشيراتهم عبر الإنترنت.