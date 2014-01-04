أطباء سعوديون يجرون 65 عملية قلب لأطفال السودان

نفذ فريق طبي من المملكة العربية السعودية 65 عملية قلب للأطفال في ولاية الجزيرة بالسودان، وذلك ضمن حملة القلوب الصغيرة التي تنفذها منظمة المنتدى الإسلامي السعودية بالتعاون مع مؤسسة "سند" الخيرية بالسودان.

وقال المدير العام لمنظمة المنتدى الإسلامي، خالد الصقير، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، مساء الجمعة، إن هذه هي الحملة الثالثة خلال عامين بالتعاون مع مؤسسة "سند" الخيرية بالسودان لهذا النوع من العمليات التي استمرت لمدة أسبوع.

وقال إن فريقاً مكوناً من 28 طبيباً وجراحاً من مستشفيات المملكة العربية السعودية المتنوعة، أجرى 65 علمية بين عمليات قلب مفتوح وبين عمليات قسطرة في مركز والدطتور مدني لجراحة وقسطرة قلب الأطفال بولاية الجزيرة في السودان.

وأشار الصقير في حديثه إلى أنهم يأملون أن تطور هذه الحملات إلى الأمام بمشروعات أخرى، مثل مشروعات التدريب والتوطيد وتأهيل الكوادر الطبية، وأن المنظمة تسعى أن يكون هذا المشروع استراتيجياً يتكون من خلاله مركز إقليمي في السودان يخدم عدة دول محيطة.

ومن جهتها، أوضحت المديرة العامة لمؤسسة "سند" الخيرية، سامية محمد عثمان، في حديث لـ"العربية.نت"، أن هذا المشروع يستهدف الأطفال الذين ولدوا بتشوهات قلبية، وأكدت أن حوالي 300 طفل من أسر السودان الفقيرة ومحدودة الدخل والمتعففة، استفادوا من هذه الحملة التي تم خلالها إجراء 65 عملية، منها 28 عملية قلب مفتوح والبقية عمليات قسطرة علاجية.

وأوضحت مديرة المؤسسة أن هذا المشروع استراتيجي نسبة للحاجة الكبيرة لأطفال السودان لمثل هذه المساهمات الإنسانية، وكشفت عن حوالي 600 طفل ينتظرون مثل هذه العمليات على ضوء المسح الأولي الذي أجرته المنظمة، وأن هناك شراكات مع منظمات وجمعيات أخرى تصب حول هذا المشروع.

وتم خلال الحفل الذي أقيم بمناسبة ختام هذا المشروع بفندق "السلام روتانا" بالخرطوم، تكريم العديد من الجهات التي أسهمت في إنجاح الحملة، وعلى وجه الخصوص شركة إسماعيل أبو داوود الخيرية في المملكة العربية السعودية.