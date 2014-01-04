استبيان: 74% يحصلون على الأدوية دون وصفة طبية

كشف استبيان أجراه طلاب كلية الصيدلة في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، بمشاركة أكثر من 142 حالة مرضية، أن 74% من هذه الحالات يحصلون على الأدوية من الصيدليات من دون وصفة طبية، وأن 48% منهم يستخدم حاليا أدوية، بينما 45% يستخدمون حاليا ما بين نوعين و3 أنواع، فيما يتناول 12% نوعا واحدا، و7% أكثر من 3 أنواع من هذه الأدوية، ومعظمهم من السعوديين.

وأوضح الاستبيان، أن 57% يحصلون على أدويتهم من المستشفيات أو المستوصفات، بينما 42% منهم يحصلون على أدويتهم عن طريق الصيدليات العامة، وأن 53% ممن شاركوا في الاستبيان يستخدمون المسكنات التي تصرف دون وصفة طبية، تليها المضادات الحيوية بنسبة 23% ثم المكملات الغذائية بنسبة 22%، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ".

وأبدى عدد من الأطباء والصيادلة إعجابهم بما تضمنته الحملة من معلومات قيمة وطرق عرض جذابة، ويقول الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة واستشاري الصيدلة الإكلينكية، في قسم الأورام وأمراض الدم بمستشفى الملك فهد بالحرس الوطني، الدكتور يوسف العولة: "أعجبت بإتقان الطلاب وحماسهم للعمل التطوعي، ومشاركة الطلاب وتعاونهم مع بعضهم، وروح الفريق المتواجدة بينهم، والأفكار الإبداعية والأنشطة غير التقليدية في هذه الحملة".

وأوضح أحد منظمي الحملة الطالب عبدالله الشمري، أن رسالة الحملة تهدف لتوعية المجتمع بكيفية استخدام الدواء بشكل مثالي والحد من الممارسات الخاطئة.

وجاءت هذه النتائج من خلال حملة "معلومة عن دوائك، تساهم في شفائك" نظمها نادي الطلاب بكلية الصيدلة بإشراف عمادة شؤون الطلاب بجامعة العلوم الصحية، انطلقت في أحد المجمعات التجارية بالرياض مؤخرا.