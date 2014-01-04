جمارك السعودية تحبط تهريب نصف مليون حبة مخدرة

أحبط رجال الجمارك بمنفذ الحديثة محاولة تهريب 597000 حبة مخدرة قادمة إلى المملكة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الرياض".

وأوضح مدير عام جمرك الحديثة المكلف، إبراهيم العنزي، أنه تم ضبط إرساليتين عبارة عن "ترامس ماء" كان بداخلها كمية من الحبوب المخدرة مخبأة بطريقة مصنعيه محكمة الإقفال عن طريق مصنع متخصص لا يمكن اكتشافها إلا بعد فك المادة العازلة التي تم تغليفها من الجهتين بقطع من البلاستيك.

وتابع: "حيث ضبط في الإرسالية الأولى 439000 حبة مخدرة، وفي الإرسالية الثانية 158000 حبة من حبوب الكبتاجون المخدر.

وشدد العنزي على مواصلة رجال الجمارك جهودهم الحثيثة لمنع دخول أي ممنوعات مهما تنوعت وسائل وأساليب التهريب وتصديهم لتلك المحاولات البائسة.