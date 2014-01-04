وزارة العمل تبحث شروطاً جديدة لجلب حراس ومزارعين

تبحث وزارة العمل السعودية، إضافة شروط خاصة لاستقدام العمالة على مهن حراس العمائر والمزارعين وصائدي الأسماك والنحالين وساسة الخيل والهجانة، أبرزها أن يكون استقدامهم باسم إحدى شركات الاستقدام المرخصة من الوزارة، وعبر عقد تأجير.

كما تشترط على من يطلب عدداً منهم أن تتجاوز رواتب المستقدمين 8 آلاف ريال، أو يكون متوسط الموجود في رصيد صاحب العمل أكثر من 35 ألف ريال، بحسب ما ذكرت صحيفة "الرياض".

وأكدت الوزارة منح مقدم طلب استقدام حارس عمارة للاستخدام الشخصي الحق في استخدام أكثر من حارس، أو يسمح له بنقل خدمات حارس عمارة، على ألا يتجاوز عدد العمالة على سجله أربعة عاملين، بما في ذلك العمالة المنزلية، مع الأخذ في الاعتبار التأشيرات السارية الممنوحة سابقاً، أو العمالة المتعاقد على استئجارها، من شركات تأجير العمالة المرخصة، التي لم تبدأ عملها عند حساب حقه في طلب إصدار تأشيرات جديدة أو نقل خدمات عمالة وافدة.

كما يشترط القرار أن يكون استقدام العمالة الوافدة على هذه المهن للاستخدام الخاص غير التجاري باسم إحدى شركات الاستقدام المرخصة من الوزارة، وبموجب عقد تأجير بين شركة الاستقدام والمستأجر، بحيث يتم دفع الأجور لهذه العمالة عن طريق شركات الاستقدام المرخصة.

كما يجب تقديم تأييد من وزارة الزراعة عند طلب الموافقة على استقدام عامل وافد، أو نقل خدماته للاستخدام الخاص، على مهن الرعاة والمزارعين وصائدي الأسماك والنحالين وساسة الخيل والهجانة، وأن يكون عقد الإيجار مكتوباً وموقعاً من المستأجر وشركة الاستقدام، سواء كانت الكتابة والتوقيع ورقياً أو إلكترونياً، وفق نظام المعاملات الإلكترونية، وتصدر الوزارة قرارها آلياً بالموافقة أو رفض طلب تأجير خدمات العمالة الذي يصلها آلياً من شركة الاستقدام بعد الاتفاق المبدئي بين المستأجر وشركة الاستقدام، وفق قواعد نظام أجير.