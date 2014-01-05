أبرز التحولات الإدارية في السعودية خلال 2013

مثل العام المنقضي 2013 للسعوديين "نقاط تحول" لكثير من شؤونهم الإدارية، بدءاً بتعيينات إدارية على مستوى إمارات المناطق أو حتى الوزارية والخدمية منها، وكذلك استحداث وزارة جديدة للحرس الوطني وتغيير موعد الإجازة الأسبوعية التي اعتاد عليها السعوديون لعقود من الزمن.

حاولت "العربية نت" تلخيص أبرز تلك التحولات لقرائها، والتي كانت في مجملها ناجمة عن قرارات ملكية، وفي ما يلي ملخص تلك التحولات وأبرزها خلال العام الماضي:

14 يناير

صدور أمرين ملكيين بتعيين الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أميراً للمنطقة الشرقية بمرتبة وزير، وتعيين الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أميراً لمنطقة المدينة المنورة بمرتبة وزير.

15 يناير

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يصدر خمسة أوامر ملكية تضمنت إعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وتعيين الشيخ غيهب بن محمد الغيهب رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير، وتعيين تسعة أعضاء في المحكمة العليا بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتأليف المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل و10 أعضاء، وتعيين الشيخ سلمان بن محمد بن نشوان أميناً عاماً للمجلس الأعلى للقضاء بدرجة رئيس محكمة استئناف.

01 فبراير

العاهل السعودي يصدر أمراً ملكياً بتعيين المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير مقرن بن عبدالعزيز نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء.

14 فبراير

صدور أمرين ملكيين بتعيين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أميراً لمنطقة الرياض بمرتبة وزير، وتعيين الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائباً لأمير الرياض بمرتبة وزير.

19 فبراير

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يستقبل أعضاء وعضوات مجلس الشورى الذين قدموا لأداء القسم أمامه.

24 فبراير

مجلس الشورى يطلق دورته السادسة بعد انضمام 30 سيدة كأعضاء يشكلون ثلث المجلس، لأول مرة في تاريخه منذ إنشائه.

02 مارس

صدور أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيساً لديوان ولي العهد السعودي ومستشاراً خاصاً للأمير سلمان بن عبدالعزيز بمرتبة وزير.

04 مارس

مجلس الوزراء السعودي يوافق على تنظيم هيئة تقويم التعليم العام، على أن ترتبط برئيس مجلس الوزراء إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهماته واختصاصاته.

20 أبريل

العاهل السعودي يصدر أمراً ملكياً بتعيين الأمير فهد بن عبدالله بن محمد نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

22 أبريل

مجلس الشورى يقر دراسة تغيير عطلة نهاية الأسبوع للأجهزة الحكومية من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت، ورفع التوصية إلى وزارة الخدمة المدنية لدراستها.

27 مايو

الملك عبدالله بن عبدالعزيز يصدر أمراً ملكياً بتحويل رئاسة الحرس الوطني إلى وزارة باسم وزارة الحرس الوطني، وتعيين الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزيراً لها.

23 يونيو

الملك عبدالله بن عبدالعزيز يصدر أمراً ملكياً بأن تكون أيام العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس بدلاً من يوم السبت إلى يوم الأربعاء، وتكون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة.

18 يوليو

صدور أمرين ملكيين بتعيين الأمير بندر بن سعود بن محمد رئيساً للهيئة السعودية للحياة الفطرية بالمرتبة الممتازة، وتعيين محمد بن صالح الدهام نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.

07 أغسطس

الملك عبدالله بن عبدالعزيز يصدر أمراً ملكياً بتعيين الأمير سلمان بن سلطان نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

18 ديسمبر

وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف يصدر قرارات تعيين داخل الوزارة بعد موافقة العاهل السعودي عليها، أولها تكليف عبدالرحمن بن علي الربيعان نائباً لوزير الداخلية، والفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني مساعداً لوزير الداخلية لشؤون العمليات، والأمير بندر المشاري مساعداً للوزير لشؤون التقنية وعبدالله الحماد مساعداً لوزير الداخلية للشؤون الإدارية.

كما شملت قرارات وزير الداخلية السعودي تعيين اللواء عثمان المحرج مديراً للأمن العام، واللواء سعد الخليوي مديراً لكلية الملك فهد الأمنية، واللواء أحمد سعدي الزهراني مديراً لمكافحة المخدرات، واللواء طارق الشدي مديراً لمركز المعلومات الوطني.

22 ديسمبر

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرين ملكيين بتعيين الأمير خالد الفيصل وزيراً للتربية والتعليم، وتعيين الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أميراً لمنطقة مكة المكرمة.