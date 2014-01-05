إلغاء نشاط المساج النسائي شرق السعودية

رصدت أمانة منطقة الشرقية السعودية 524 مخالفة على المشاغل النسائية في المنطقة خلال العام الهجري المنصرم. وقالت في بيان صحافي، الأحد: "نفذت المراقبات الصحيات التابعات للقسم النسائي لصحة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية خلال العام الماضي 1434هـ، 949 جولة على 1012 منشأة نسائية في حاضرة الدمام، أسفرت عن رصد 524 مخالفة، فيما تم توجيه 290إنذاراً".

وأوضح المتحدث الإعلامي بالأمانة، محمد الصفيان، في البيان أن "إدارة القسم النسائي التابع لصحة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية استطاعت خلال السنوات الثلاث الماضية أن تعدّل مسار الكثير من المشاغل النسائية"، مبيناً أنه في بداية مزاولة أعمال الإدارة النسائية للكشف على المشاغل النسائية كانت المخالفات تصل إلى ما نسبته 80% من إجمالي عدد المنشآت النسائية بحاضرة الدمام، حيث تم تصحيح ما نسبته 66% للمشاغل النسائية من تلك المنشآت".

وأكد الصفيان أن الأمانة أصدرت، أخيراً، قراراً بإيقاف نشاط المساج النسائي في المشاغل النسائية، حيث حذرت الأمانة المخالفين بعقوبات تصل إلى إلغاء النشاط، وإغلاق المركز.

وأضاف أنه "يتم حالياً استهداف ما نسبته 90% من المنشآت النسائية في حاضرة الدمام، وذلك للعمل على تصحيح أوضاعهم بشكل مستمر، وأن الإدارة تعمل على تصحيح أوضاعهم بشكل مستمر".