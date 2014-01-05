إمام الحرم السابق: سامي أصغر من تدريب الهلال

لا يزال الحوار الذي أجرته صحيفة "الشرق" مع إمام الحرم السابق الشيخ عادل الكلباني يثير جدلاً كبيراً بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد تأكيد الكلباني الذي كشف عن تشجيعه لنادي النصر، أن لاعبي كرة القدم أوفر حظاً من الأئمة ومدرّسي القرآن.

وأشار الكلباني في ثنايا الحوار إلى أنه لو كان لاعباً منذ عشرين عاماً لتغيرت أحواله، مؤكداً في الوقت ذاته أن أصغر أبنائه يطلب منه أن يصبح لاعباً، ولا مانع لديه من ذلك إذا كان ذلك سيجلب له الغنى، مشيراً الى أن الإمامة لا تكسب من الأمور الدنيوية شيئاً.

واعتبر إمام الحرم السابق المدرب سامي الجابر - ورغم مصاهرته له - أصغر من تدريب الهلال، بينما وصف المدرب ناصر الجوهر بأنه إستبنة تدريب.