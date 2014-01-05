منذ سنوات عديدة ومحللو الصفحات الاقتصادية يتوقعون انخفاض الإيجارات وأسعار الأراضي، لكن لا الإيجارات تنخفض ولا الأراضي ترخص، بل على العكس أسعار الأراضي في ازدياد!

الأمر نفسه ينطبق على توقعات انخفاض بعض السلع الغذائية، وخصوصا الأرز، التي ما زالت تخرج لسانها لمحللي الصحف وتعاند المستهلكين بعد أن بشرونا بانخفاض أسعارها، الجديد في الأمر هو أن مصنعي بعض المنتجات لجأوا إلى تصغير العبوات وتقليل الكميات لتحقيق الزيادة بطريقة معاكسة، مثال ذلك حفائظ الأطفال ومنتجات الألبان والمواد الغذائية وبعض الأدوية، بينما وزارة التجارة التي أظهرت فاعلية في التجاوب مع شكاوى المستهلكين تبدو غافلة عن هذا التحايل الجشعي!

آخر أسباب توقعات انخفاض الإيجارات وأسعار الأراضي هو دخول مشاريع الإسكان المرحلة الواقعية، ومنطقيا من الطبيعي أن يلقي ذلك بظلاله على السوق، لكن متى كانت أسواقنا تخضع للمنطق بدلا من الجشع وتحكم الهوامير؟!

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عندنا ميل عجيب للتقليد، نجح محل بروست في السابق، فامتلأت الشوارع بمحلات البروست، والأمر نفسه ينطبق على أنشطة عديدة آخرها مطاعم «الهامبروغر» المحلية!

لا أدري هل هو فقر في الأفكار الاستثمارية، أم ميل البعض لاقتناص أفكار الآخرين، اللافت أن معظم هؤلاء المقتنصين يفشلون في النهاية؛ لأنهم لا يدركون أن الاستثمار ليس مجرد فكرة تقتنص وحسب، بل أيضا عمل يبذل ويجتهد!.

نقلا عن صحيفة "عكاظ"