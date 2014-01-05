الجمارك تحبط عملية تهريب 580 ألف حبة في "ترامس ماء"

تمكن رجال الجمارك بمنفذ الحديثة الجمركي من إحباط محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة كانت قادمة إلى المملكة عبر إرساليتين مختلفتين كانتا تحتويان على "ترامس ماء"، وضبط بداخلها "579" ألف حبة مخدرة، فيما أكد رجال الجمارك وقوفهم بكل حزم لكشف هذه المحاولة، ومواصلة سعيهم الحثيث لمنع دخول كافة الممنوعات مهما تنوعت وسائل وأساليب التهريب وتصديهم لتلك المحاولات البائسة.

وأوضح مدير عام جمرك الحديثة المكلف إبراهيم العنزي، أنه تم ضبط إرساليتين عبارة عن "ترامس ماء" كان بداخلها كمية من الحبوب المخدرة مخبأة بطريقة مصنعية محكمة الإقفال عن طريق مصنع متخصص لا يمكن اكتشافها إلا بعد فك المادة العازلة التي تم تغليفها هي الأخرى من الجهتين بقطع من البلاستيك، مبيناً أنه ضبط في الإرسالية الأولى "439" ألف حبة مخدرة، في حين ضبط في الإرسالية الثانية "158" ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة، وفقا لما ذكرت صحيفة "الوطن".

إحباط تهريب حشيش وقات بجازان

وأفادت "الوطن"، أن دوريات فرع إدارة المجاهدين، بمنطقة جازان، تمكنت الجمعة، في عمليتي رصد ومتابعة بمحافظتي الحرث والداير، من إحباط تهريب 100 بلاطة حشيش و600 حزمة قات.

وأوضح الناطق الإعلامي بفرع إدارة المجاهدين خالد عبدالله قزيز، أن دورية الفرقة الخامسة للمجاهدين بالحرث اشتبهت في سيارة كامري وتمت ملاحقتها وإيقافها بردمية أبو ذيل بالحرث، حيث ظهرت علامات الخوف والارتباك على قائد السيارة ومرافقيه وبعد التفتيش من قبل أفراد الدورية تم العثور على 100 بلاطة من الحشيش تزن حوالي 50 كجم مخبأة بطريقة مخفية، مشيرا إلى القبض على قائد المركبة ومرافقيه وإحالتهم للجهات المختصة.

وأضاف، أن دوريات الفرقة الثالثة للمجاهدين بمحافظه الداير أحبطت تهريب 600 حزمة قات كانت مخبأة على متن صندوق مركبة من نوع "ددسن".