سجن مخططي تفجير مصفاة ينبع النفطية ومنعهم من السفر

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة خمسة متهمين من أصل سبعة اشتركوا في مجموعة واحدة، والحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين خمسة أشهر إلى 30 عاما، ومنعهم من السفر، بعد اتهامهم بعدة تهم منها: انضمام بعضهم لتنظيم القاعدة وارتباطهم بأخطر قياداته ومبايعتهم على السمع والطاعة وتخطيط بعضهم لتفجير مصفاة ينبع النفطية.

كما أدينوا بالمشاركة في تشريك السيارات لأجل ذلك, وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل والأكواع المتفجرة بقصد الإخلال بالأمن, والتخطيط لاستهداف المعاهدين ورصد تحركاتهم وجمع المعلومات عنهم لأجل ذلك, وخروج بعضهم إلى منطقة برية والتدرب على مجموعة من الأسلحة, وإدانة الخامس بتعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المنبهة المحظورة وشرب المسكر ولبسه بعض شعارات العقائد المحرفة مقابل الحصول على المخدرات, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.