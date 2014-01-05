شاهد يروي لـ"شرطة جدة" سقوط أشلاء جثة من السماء

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة جدة (غرب السعودية) الملازم أول نواف بن ناصر البوق، أنه في حوالي الساعة 2,30 من صباح اليوم الأحد، ورد بلاغ لغرفة عمليات الأمن مفاده وجود أشلاء جثة ملقاة على الأرض بتقاطع شارع التضامن العربي مع شارع الصحافة بحي مشرفة في جدة، وقد سمع أحد الشهود سقوطها وارتطامها بالأرض.

وأضاف في البيان أنه على الفور باشرت الجهات الأمنية وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي الحادث .

ولفت البيان إلى أنه: "قد باشر مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالعزيز بن عثمان الصولي ومدير شرطة جدة اللواء عبدالله بن سمحة القحطاني الحادث وعدد من الضباط المختصين، ومن خلال المعاينة تبين أن المختصين يتصورن أن تلك الجثة كانت عالقة بحجرة كفرات إحدى الطائرات التي عبرت الموقع".

وأكد على أنه تم "تشكيل فريق عمل من الشرطة والمرور والدفاع المدني للوقوف على الحادث وكيفية حدوثه ومسبباته".