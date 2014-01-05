طائرة سعودية قادمة من إيران تهبط اضطرارياً دون عجلات

هبطت طائرة تابعة للخطوط السعودية الجوية من نوع بوينغ 767، قادمة من إيران، هبوطاً اضطرارياً في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، فجر اليوم.

وكانت الطائرة تقلّ أكثر من 300 راكب، وتمكّنت من الهبوط اضطرارياً من دون استخدام العجلات بسبب عطل فني، ما أدى إلى إغلاق المطار وإلغاء جميع الرحلات الداخلية والدولية، كما أصيب 21 شخصاً بإصابات مختلفة أغلبها طفيفة.

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وقال مراسل "العربية" في الرياض، هاني الصفيان: "إن كابتن الطائرة أبلغ برج المراقبة بتعثر نزول العجلات الخلفية اليمنى، ووجود خلل في نظام هيدروليك الطائرة، الأمر الذي دعا برج المراقبة لإبلاغ فرقة الإطفاء وكذلك كافة الجهات الأمنية المعنية في المطار".

وأضاف الصفيان: "تم رش مادة الرغوة على المدرج لتقليل الاحتكاك لحظة الهبوط، وكانت مهارة كابتن الطائرة مساعداً كبيراً لهبوطها بسلام، حيث استطاع إيقافها عند نهاية المدرج".

وأوضح مراسل "العربية" أن المطار أغلق لساعات قليلة بعد هبوط الطائرة القادمة من مطار مشهد في إيران.

ونفى المتحدث الرسمي لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة ما أذيع في بعض الصحف والمواقع حول جدول رحلة الطائرة، وأنها كانت قادمة من جدة.