مروجو المخدرات ينشطون أثناء الاختبارات بالسعودية

بالتزامن مع انطلاق الامتحانات النصف سنوية في السعودية، أعلن رجال الجمارك في منفذ الحديثة بالسعودية عن إحباط محاولة تهريب 597 ألف حبة مخدرة.

وينشط بائعو المخدرات في موسم الامتحانات، حيث يروج للحبوب المخدرة على أنها تنشط الدماغ وتساعد على الدراسة، ولهذه الحبوب أسماء عدة تتداول بين المتعاطين والمروجين كملف شقراء ومقربة المسافة ونجمة سهيل.

وأكد مساعد المدير العام للشؤون الوقائية، خلال استضافته في نشرة الرابعة على قناة العربية، اليوم الأحد، أن السعودية مستهدفة لبائعي الحبوب المخدرة، وهذا ما كشفت عن التقارير السنوية لعدد المضبوطات والتي تصل إلى أرقام مرتفعة ومهولة.

وشدد على ضرورة تفعيل الوقاية لدى الفئات السنية المختلفة في المملكة لكي لا يكونوا ضحية سهلة لهؤلاء المروجين، الذين يدعون أن هذه الحبوب تساعد على النشاط الزائد والسهر والتركيز، لكنهم يتغافلون عن نتائجها السلبية على المتعاطي.