"التربية" تعلن تقدم 95 ألف معلم ومعلمة للنقل الخارجي

أوضح مصدر موثوق في وزارة التربية والتعليم، أن عدد المتقدمين لحركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، بلغ 95 ألف متقدم، إضافة إلى أن الحركة ستعلن خلال ربيع الأول الجاري. وشملت حركة النقل العام الماضي 33% من المعلمين و27% من المعلمات في التخصصات التعليمية كافة.

وبيّنت وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تم نقلهم بحسب الرغبة الأولى العام الماضي بلغ 17443 معلماً ومعلمة، كما بلغ من تم لمّ شملهم 436 معلماً ومعلمة. فيما بلغ عدد المنقولين والمنقولات على الرغبات الأخرى كافة 15746 معلماً ومعلمة العام الماضي، كما بلغ عدد المعلمين المتقدمين لحركة النقل 110035 معلماً ومعلمة خلال العام الماضي، وفقا لما ذكرته صحيفة "الحياة".

وأفادت الوزارة بأنها حددت إجراءات وضوابط تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وحركة النقل للعام الدراسي الحالي في إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات كافة أخيراً، والتنسيق الباكر مع الجهات ذات العلاقة للاستفادة من الكوادر التربوية وسرعة تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وإجراء الحركة بما يتوافق مع الحاجة وبما لا يتعارض مع الأهداف الأساسية لسير العملية التربوية.

وأبلغت إدارات التربية والتعليم والجهات المعنية بالضوابط لتنفيذها عبر الأنظمة الإلكترونية المعدة، إضافة إلى أنها كلفت إدارات التربية والتعليم وإدارات المدارس إبلاغ شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية سواء من يرغب الدخول في الحركة أم من لا يرغب في شمولهم بإجراءات تحديث البيانات في نظام التكامل بمن فيهم من صدرت قرارات تعيينهم أخيراً.

وأفادت بأنها تشمل كذلك المكلفين في جهاز الوزارة بجميع قطاعاتها وإدارات التربية والتعليم ممن على رأس العمل أو ليسوا على رأس العمل مثل المفرغين للإيفاد والمعارين والمجازين وغيرهم.

وأشارت إلى أن الاطلاع على الضوابط والتعليمات والخطوات الإجرائية للحركة واختيار ما يناسب من إجراء في الموعد المحدد يعد ضرورياً، لما للبيانات من أثر في دقة الإجراء الخاص بهم وتنفيذ حركة النقل وتقدير الحاجة.