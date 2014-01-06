أمطار على معظم مناطق المملكة.. ومطالبات بتوخي الحذر

حذر الدفاع المدني في السعودية من استمرار هطول الأمطار الغزيرة صباح اليوم على العاصمة الرياض والمنطقة الشرقية ومناطق من المنطقة الغربية والشمال، يتوقع أن تكون مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح وانخفاض في درجة الحرارة.. مطالباً الجميع بتوخي الحذر.

ومن جانبها حذرت مصلحة الأرصاد وحماية البيئة من تعرض السعودية لموجة أمطار من متوسطة لغزيرة، وصبغت المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض باللون البرتقالي الذي يعني تنبيهاً متقدماً عن ظاهرة جوية تتطلب أخذ الحيطة والحذر.

وأكدت المصلحة أن السعودية ستتعرض لسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على أجزاء من مناطق غرب ووسط وشرق السعودية، تمتد حتى أجزاء من الشمال، والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على مناطق الجوف، الحدود الشمالية, حائل والقصيم، والرياض والشرقية وأجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية الجنوبية، منها تشمل الليث والقنفذة والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، ومن المتوقع أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط السعودية.. وحذرت من أن الموجة الأكبر ستكون على مدن الجبيل والدمام، والخبر والأحساء والأجزاء المجاورة لها وشقراء المجمعة والمنطقة الواقعة بين الرياض، والقصيم والدوادمي والقويعية والأجزاء المجاورة، مؤكدة أنها ستتعرض لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتعرضت المملكة أمس الأحد لموجة أمطار تراوحت بيت المتوسطة والغزيرة هطلت على مختلف المناطق، فهطلت أمطار خفيفة على العاصمة الرياض تسببت في إعاقة حركة السير على الطرق والشوارع الرئيسية، واستنفرت الدوريات الأمنية لفك الاختناقات المرورية.

وفي جدة تلقت عمليات الدفاع المدني بجدة 15 بلاغاً تتعلق بحوادث احتجاز وانقطاع للتيار الكهربائي وارتفاع في منسوب المياه خاصة بطريق جدة مكة القديم من كيلو 10 إلى كيلو 16، بالإضافة إلى حي القوزين والخمرة جنوب محافظة جدة.