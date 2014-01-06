إخلاء 9 منازل شرق السعودية بسبب الأمطار

أدت الأمطار التي شهدتها المنطقة الشرقية، اليوم الاثنين، إلى وقوع عددٍ من الحوادث التي ألحقت الضرر بالمنازل، إضافة إلى عدد من الحوادث المرورية، وشهدت محافظة حفر الباطن التي تُعد أكثر محافظات ومدن الشرقية تضرراً، إخلاء تسعة منازل بعدما أُلحقت بها أضرار نتيجة وصول الأمطار إليها، في حين تم إيواء عائلتين مكونتين من تسعة أشخاص بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة، بحسب ما أكده المتحدث باسم الدفاع المدني في المنطقة الشرقية، العقيد علي القحطاني، مشيراً إلى تلقي غرفة العمليات في محافظة حفر الباطن نحو 80 بلاغاً لطلب المساعدة تمثلت في إخراج 36 محتجزاً، و22 سيارة علقت في مناطق لتجمع المياه.

وشهدت الشرقية اليوم 68 حادثاً مرورياً أسفرت عن إصابة 25 شخصاً بإصابات استدعت نقلهم إلى عدداً من المستشفيات، بحسب ما ذكره المتحدث باسم الهلال الأحمر في الشرقية فهد الغامدي، مشيراً إلى تلقي غرفة العمليات العديد من البلاغات والتي تم بناءً عليها انتقال 59 فرقة إسعافية، و10 فرق سعاف متقدم إلى مواقع تلك الحوادث ومباشرتها، ولا تزال تحذيرات الدفاع المدني في المنطقة الشرقية مستمرة نظراً لاستمرارية الحالة المطرية على بعض مدن ومحافظات الشرقية، وذلك بناءً على التوقعات التي أصدرتها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تشهدها الشرقية.