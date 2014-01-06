الخبر تستعد لاستقبال مليون زائر بمهرجانها السياحي

تضع بلدية محافظة الخبر اللمسات الأخيرة على مهرجان سياحي، من المزمع أن ينطلق بعد نحو 10 أيام، بالتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي بالسعودية، تحت شعار "عيش جوك".

ونقلت صحيفة "الحياة" عن رئيس البلدية المهندس عصام الملا شرحه لبعض تفاصيل المهرجان الذي يتضمن أكثر من 35 فعالية ترفيهية مختلفة، تتنوع بين العروض الترويجية والترفيهية والخصومـــــات، وفعاليــــات "تلائم مختلف أذواق وشرائح المجتمع"، بحسب تعبيره، متوقعاً أن يستقطب المهرجان أكثر من مليون زائر من داخل المنطقة وخارجها.

وقال الملا، خلال مؤتمر صحافي عقده الأحد للإعلان عن فعاليات مهرجان الخبر السياحي: "إن اللجنة حرصت على اختيار فعاليات تتناسب مع تطلعات الزوار من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج المجاورة، وبفئاتهم العمرية كافة، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً"، منوهاً إلى أن المهرجان يسعى إلى "تحقيق التكامل بين تشجيع السياحة والإفادة من المواقع المفتوحة في المحافظة، والترفيه والتسوق والحصول على جوائز وهدايا من خلال السحوبات اليومية".

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة حرصت على "تعدد مواقع الفعاليات، من أجل التنوع والوصول إلى الجمهور في مواقعهم، إضافة إلى حرصها على عدم وقوع اختناقات مرورية في موقع معين، إذ تم اختيار 6 مواقع تقام عليها الفعاليات".

وتتضمن حفلة الافتتاح فقرات وعروض الألعاب النارية التي ستزين سماء الخبر، وذلك يومي الافتتاح والختام. فيما ستكون واجهة الخبر البحرية المقر الرئيس، الذي يضم غالبية الفعاليات.

وستقام يومياً العروض الفلكلورية الشعبية، والبهلوانية والمهارات الكروية والمسابقات والفقرات الترفيهية. فيما ستحتضن قرية المهرجان، والتي تقام على مساحة تزيد عن 25 ألف متر مربع، فعاليات عدة، أبرزها: قرية الطفل، ومعرض الأسر المنتجة، ومعرض الفن الغرافيتي.