حافظات تجول على زائري الحرم بماء زمزم

بات بإمكان الزائرين والعمار للمسجد الحرام والمسجد النبوي الحصول على شربة من ماء زمزم وهم في أماكنهم، وذلك عبر حافظات متنقلة تُحمل على الظهر مملوءة بهذا الماء.

وقد دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس أخيراً، مشروع الحافظات المتنقلة، وذلك لسقيا عمار البيت العتيق، حيث سيتم استخدامها يومي الاثنين والخميس والأيام البيض كخطوة أولى لإفطار الصائمين، وسوف تعمل بشكل عام في شهر رمضان المقبل.

وقال مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام المهندس ماهر الزهراني عن هذا المشروع أنه: "عبارة عن حافظة على هيئة شنطة محمولة على الظهر بداخلها حافظة أسطوانية الشكل وحاملة كاسات تتسع لـ250 كأساً، وهي تتميز بسهولة التحكم بها وبتعبئتها وبأنها مضادة للبكتيريا والفيروسات وتمت تجربتها في صحن المطاف والمطاف الجديد".

وأضاف: "هذه الخطوة نريد منها الوصول إلى تسهيل حركة الطائفين وأيضاً لتسهيل وصول مياه ماء زمزم للمعتمرين ورواد بيت الله الحرام".