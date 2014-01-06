علمني كيف «أتنفس»!

«إن الاتصال في العلاقات الإنسانية يشابه التنفس عند الإنسان، كلاهما يهدف إلى استمرار الحياة» بهذه المقولة لفرجينيا سايتر تستهل لمى محمد العوهلي أخصائية النطق والتخاطب في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني والمدربة المعتمدة في مجالات عدة ذات صلة، تستهل كتابها «علمني كيف أتواصل» الذي هو حقاً دليل علمي وعملي بأسلوب سهل وبسيط بل وشيق للقارئ العادي يساعد على حل إشكالات التواصل مع الأطفال للوالدين أو من يتعامل معهم.

إنه بألوانه الجذابة وتصميمه الذي يساعد على عدم الملل، وإشراكه الأمهات والتجارب الخاصة بالغير وجبة تربوية مهمة، ولا سيما أن بعض الأطفال يعاني من صعوبات في التواصل، وأعتقد شخصياً بأن بعض الكبار أيضاً يعانون، وبعض هؤلاء هم آباء وأمهات، ربما عانوا في صغرهم، وامتدت معهم هذه المعاناة.

التجول في هذا الكتاب يعطيك أولاً إحساساً إنسانياً وحميمياً، فالبعض يمكنهم التوجه إلى طلب المساعدة المتخصصة، وربما يحصلون على شيء محترف ومتقن أحياناً، لكنه لن يعدل في نظري تلك اللمسة الخفية، وذاك الرباط الإلهي الروحي بين الوالدين وطفلهم، وهذا يعطي ميزة إضافية تساعد على حل المشكلة إن وجدت، أو تطور من مهارات التواصل إذا كانت في معدلاتها العادية.

لا يمكن في مساحة كهذه اختصار جهد علمي بارز كهذا، لكنني أشير إليه، وأشير إلى شريكاتها اللاتي عملن معها سندس العبدالكريم في بناء اللغة السهلة، ونورة الأشولي في الرسومات التي بحق كانت مطابقة لهدف الكتاب ولافتة، والمصممة لمى الحركان التي جعلت هذا المحتوى يصل إلى العيون فالعقول بأسهل طريق يوضح المعلومة ويبرز الأفكار.

لا يمكن اختصار كل هذا لكن يمكن إرشاد من يحتاج إلى حل، أو يود الاستزادة في هذا الجانب إلى كتاب أعتقد بأنه من أهم ما يجب أن يقرأه الوالدان، خصوصاً ونحن مجتمع يزوج شبابه في سن مبكرة، وبتجارب حياتية تكاد تكون معدومة، ليعشوا ممارسات التربية، ومن بينها التواصل مع الأطفال بتطبيق ما طبق عليهم غالباً.

أيضاً هذا العمل مهم، لأنه يساعد الأهل على التفريق بين التواصل والكلام، ويحدد الطفل ضعيف التواصل، ومراحل هذا الضعف، ثم ينتقل إلى التوحد، وفرط الحركة، والمشكلات الحسية لدى الأطفال.

شخصياً أحسست بفرحة وأنا أرى على الغلاف الداخلي البرتقالي، حيث كل جزء من الكتاب بلون مختلف وهو الغلاف المعنون بالأناشيد إشارة لأنشودة «دوها يادوها» وهي من الأهازيج الشعبية المعروفة، التي كانت بالفعل إحدى طرق تواصل الآباء والأمهات مع الصغار وإن بطريقة عفوية غير ممنهجة، أثبتت لمى ورفيقاتها أنها ذات فائدة عظيمة، جنباً إلى جنب مع اللعب، وتطوير المهارات.

إن المتأمل في حياتنا يجد أحد أسباب الإحباط والحزن لدى الراشدين قبل الأطفال هو انعدام أو تشوه التواصل، وأعتقد بأن الاتصال مع الناس ومع أفكارهم، ربما يكون من نعم الدنيا ومباهج الحياة، وقد يصبح هماً وعبئاً يصل عند البعض إلى الجحيم. اقرأوا هذا العمل واقتربوا من أنفسكم باقترابكم من أطفالكم.

نقلاً عن "الحياة" السعودية