مجهولون يطلقون النار على دورية أمنية في القطيف

أعلنت الأجهزة الأمنية في السعودية، عن إصابة أحد عناصرها بطلق ناري خلال قيامه بمهامه الأمنية في بلدة تاروت بالقطيف (شرق المملكة).

وأوضح بيان صادر عن شرطة المنطقة الشرقية، اليوم الاثنين، أنه في منتصف ليل أمس (السبت)، تعرضت دورية أمن أثناء قيامها بمهامها ببلدة تاروت بمحافظة القطيف، لإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول ما نتج عنه إصابة أحد رجال الأمن بطلقة نارية بفخذه الأيسر، وتم نقله إلى المستشفى لتقلي العلاج اللازم. وأكد البيان أن الجهات الأمنية تتولى متابعة هذا الاعتداء لتحديد المسؤولين عنه.

وكان مجهولون في العوامية (شرق السعودية)، قتلوا سعوديا داخل مقر عمله بالقطيف في الشهر الماضي.

وقال بيان صادر عن شرطة القطيف حينها "تبلغت الشرطة من مستشفى صفوى العام عن إسعاف مواطن عشريني مصاب بعدة طلقات نارية، وقد توفي متأثراً بما لحقه من إصابات".

وأضاف البيان: "إنه بعد مباشرة المختصين بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للواقعة، حصلوا على معلومات أولية مفادها تعرض القتيل لإطلاق النار عليه من قبل عدد من الأشخاص أثناء تواجده بداخل المطعم الذي يعمل به ببلدة العوامية".

وأكد البيان أن القتيل: "قد أدلى بمعلومات عن هوية الجناة قبيل وفاته".