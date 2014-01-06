"مدني الرياض" يتلقى 8000 بلاغ بسبب أمطار أمس

تلقى الدفاع المدني بمنطقة الرياض 8212 بلاغاً خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية جرّاء موجة الأمطار التي هطلت مساء أمس، حيث تنوعت ما بين حوادث وتعطل مركبات والتماسات كهربائية واستفسارات، وبلغ عدد الأشخاص المحتجزين الذين تم إنقاذهم 47 شخصاً وعدد المركبات المحتجزة 58 مركبة.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، الرائد محمد الحمادي، في بيان صحافي اليوم، أن فرق الدفاع المدني استنفرت بكافة طاقاتها البشرية والآلية استعداداً لموجة الأمطار التي تضرب المنطقة.

وأشار إلى أن الفرق انتشرت بآلياتها قبل هطول الأمطار وتمركزت بمحاور الطرق ومواقع الإسناد، وذلك وفق خطة الأمطار والسيول.

ولفت الحمادي إلى أن اللجنة الفورية للدفاع المدني بمدينة الرياض عقدت اجتماعها بمقر غرفة القيادة والسيطرة لتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لمساندة أعمال الدفاع المدني.