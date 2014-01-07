الدفاع المدني يؤكد العثور على أشلاء لمى وأسرتها تنفي

تستعد شركة أرامكو لاستخدام آلياتها لاستخراج جثة الطفلة لمى الروقي التي سقطت في بئر بمنطقة تبوك منذ 19 يوماً، وكان فريق من شركة أرامكو، كبرى شركات النفط في العالم، قد وصل للموقع منذ أيام وساهم بجانب رجال الدفاع المدني في محاولة استخراج الطفلة، إلا أن طبيعة الأرض عطلت كثيراً من عمليات الحفر وأخرتها.

يُذكر أن "الدفاع المدني" أعلن في بيان له ليل أمس العثور على أشلاء من جثة الطفلة تم تسليمها إلى الطب الشرعي، وأن طبيعة الأرض ساهمت في تأخر الحفر رغم جهود رجال الدفاع المدني تبوك.

وأكد عم الطفلة خالد العتيبي خلال استضافته في "نشرة الرابعة" على قناة العربية، الثلاثاء، عدم ورودهم أي تأكيد من الدفاع المدني حول ما قالته في بيانها.

ووصف هذا البيان بالشائعة، مشدداً على أنه حتى اللحظة لم يردهم من الدفاع المدني ما يؤكد العثور عليها، موضحاً أن والد الطفلة مصدوم نفسياً بسبب فشل الدفاع المدني في العثور على ابنته، بحسب قوله.