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الرئيس الإماراتي يمنح السفير السعودي وسام زايد

المصدر: الرياض- العربية.نت
وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد يقلد السفير السعودي وسام زايد
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منح رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان السفير السعودي في أبوظبي إبراهيم السعد البراهيم وسام زايد الثاني من الدرجة الأولى تقديرًا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات.

وقام وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بتقليد الوسام للسفير البراهيم خلال استقباله له بمكتبه بديوان عام الوزارة في أبوظبي أمس.

وتمنى الشيخ عبدالله للسفير البراهيم التوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلية، مثنيًا على دوره في تعزيز العلاقات الأخوية بين الإمارات والمملكة في العديد من المجالات.

كلمات دالّة

#السعودية, #الإمارات, #وسام زايد

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