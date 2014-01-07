السعودية تستمر في تحذير سكانها من الأجواء الممطرة

مازالت الأمطار مستمرة على مختلف المناطق السعودية وسط تحذيرات المعنيين للمواطنين بتوخي الحذر لتفادي الحوادث والمخاطر.

وكثفت فرق الدفاع المدني في مدينة الرياض عملها فيما وصلت البلاغات إلى 8 آلاف بدون وفيات.

وعاشت مدينة الرياض يومين مختلفين عن التوقعات، حيث تواصل عليها المطر لمدة عشرين ساعة، وغطى الضباب أبراج ومركز الملك عبدالله المالي.

وقامت وزارة النقل بمهامها في تنظيف وشفط المياه عن الطرق السريعة، وبلاغات الدفاع المدني وصلت إلى ثمانية آلاف، بدون وفيات.

ورغم التحذيرات، فما زال البعض يخاطر بحياته.

ومن جانبه قال العقيد سعيد القحطاني مدير الدفاع المدني بمحافظة الدرعية "لا نريد تعليق الدراسة، فالطلاب لم يُحبذوا إيقاف اختباراتهم النصفية التي تتوقف في مثل هذه الأجواء عادة، بل إنهم رفضوا ذلك تماماً".

وعلل الطلاب رفضهم تأجيل الدراسة بإضافتها مع اختبارات أخرى.

وكانت الحوادث والاحتجازات هذه المرة قليلة، وسيول الأمطار لم تتوقف في الأودية، ومن المتوقع أن تستمر خلال اليومين القادمين، والتحذيرات ما زالت مستمرة.