السعودية تغرّم طبيباً أهمل في تشخيص حالة

غرّمت وزارة الصحة السعودية طبياً يعمل في أحد المستشفيات الحكومية 5000 ريال، بعد إثبات إهماله في تشخيص إحدى الحالات المرضية.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، الثلاثاء: "اعتمد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة قرار لجنة المخالفات الطبية في منطقة حائل بتغريم أحد الأطباء العاملين بأحد مستشفيات الوزارة في المنطقة بمبلغ 5000 ريال، طبقاً لنظام مزاولة المهن الصحية؛ وذلك لثبوت إهماله وعدم الكشف وإجراء التحليل اللازم وإعطاء المحاليل المناسبة لإحدى الحالات المرضية، طبقاً لآلية العلاج المتعارف عليه والمطبقة في المستشفى".

وأضاف: "اعتمد أيضاً قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية في منطقة القصيم المتضمن إيقاع غرامة مالية على أحد الممارسين الصحيين العاملين في وزارة الصحة تبلغ 3000 ريال لمخالفته نظام مزاولة المهن الصحية، وذلك لثبوت قيامه بالتوقيع على تقرير طبي قبل التأكد من اكتماله وقبل ختم وتوقيع الطبيب المعالج".