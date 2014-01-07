الفيصل يبحث علاقات السعودية وباكستان في إسلام آباد

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إلى إسلام آباد في زيارة رسمية تستغرق يومين يُجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين الباكستانيين.

وبحسب الخارجية الباكستانية فإن الزيارة ستتركز حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيز الشراكة الباكستانية السعودية في مختلف المجالات.

وكان في استقبال الفيصل بقاعدة نور خان الجوية مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الخارجية والأمن القومي سرتاج عزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان عبدالعزيز بن إبراهيم الغدير، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الباكستانية.

وتعد زيارة الفيصل أرفع زيارة لمسؤول سعودي لباكستان منذ تولي الحكومة الحالية بزعامة نواز شريف مهامها.