إنقاذ 12 معلمة احتجزتهم السيول في جنوب مكة

شهد وادي دفاق ووادي البيضاء جنوب مكة، الأحد، جريان سيول منقولة من جهة مرتفعات الطائف على إثر الأمطار التي هطلت.

وقد أوضح الناطق الإعلامي بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، العقيد سعيد سرحان الغامدي، أنه تم تطبيق خطة الأمطار وتوزيع الآليات والمعدات في مواقع جريان السيول وتجمع المياه، تحسباً لأي طاري، وقد استقبلت غرفة العمليات بالإدارة منذ بداية هطول الأمطار أكثر من 416 بلاغاً.

وقد تم إخراج 5 سيارات كانت محتجزة داخل السيول وإنقاذ ثلاثة أشخاص كانوا بداخلها، كما تم إنقاذ 12 معلمة احتجزتهم السيول بمنطقة البيضاء ونقلهم إلى منطقة آمنة.

وتأتي تفاصيل إنقاذ المعلمات بعد تلقي عمليات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بلاغاً من ذويهم بتأخر وصولهم بعد نهاية الدوام لتبادر عمليات العاصمة في تمرير البلاغ لمركز القيادة والسيطرة بمديرية المنطقة، وبدورها تم التنسيق مع طيران الأمن بمنطقة مكة المكرمة لتحريك طائرة لموقع الحدث، كما تم تمرير البلاغ لعمليات الدفاع المدني، بمحافظة الليث لتحريك فرق إنقاذ ومعدات ثقيلة وسيارة إنارة وتوجيهها بعمليات البحث جنوب

وادي دفاق، ومن العاصمة المقدسة تم تحريك فرق إنقاذ ومعدات ثقيلة وسيارات إنارة لتبدأ عمليات البحث من شمال وادي دفاق، ومع بداية عمليات البحث من جنوب وشمال المنطقة وصل طيران الأمن ليبدأ بعمليات التمشيط واستكشاف منطقة جريان السيول وتمرير المعلومات للفرق الأرضية حتى تم تحديد موقع المعلمات.

وأعطيت الإشارة للفرق الأرضية بقطع الوادي بواسطة معدات ثقيلة وصوالين، (شاحنات) تابعة لفرق الإنقاذ بعد أن تم تحديد منسوب المياه.

وتمكنت فرق الإنقاذ من نقل المعلمات إلى منطقة آمنة وتسليمهم لذويهم بصحة جيدة لتعاود بعد ذلك الفرق الأرضية وطيران الأمن تمشيط المنطقة، للتأكد من عدم وجود محتجزين، ولا تزال فرق الإنقاذ متمركزة بالمواقع تحسبا لأي طاري.

وقد أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، بأن على جميع المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر عند الخروج في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن مواقع تجمع المياه ومناطق جريانها وعدم المجازفة وقطع الأودية حفاظا على سلامتهم.