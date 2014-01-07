حرس الحدود السعودي يضبط 26 ألف متسلل خلال شهر

أحبط حرس الحدود السعودي تهريب ما يزيد على 400 قطعة سلاح، وضبط نحو 26 ألف متسلل خلال الشهر الماضي. وقال بيان صادر من حرس الحدود، الثلاثاء، إن "دوريات حرس الحدود بمنطقة جازان (جنوب المملكة)، تمكنت خلال شهر صفر الماضي من إحباط العديد من عمليات التهريب أثناء قيامها بمهامها الأمنية المعتادة، بمتابعة من قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء عبدالعزيز بن محمد الصبحي".

وأوضح البيان أنه تم إحباط تهريب 4523 قطعة ذخيرة حية متنوعة، و439 قطعة سلاح متنوعة، و250851 كيلوجراماً قات، و1397 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، و3 حبات مخدرة، و26550 متسللاً، و309 مهربين.

وأشار إلى أن المقبوضات شملت كذلك 2075 كيلوغراماً مواد غذائية متنوعة، و7102 كيلوغرام شمة، و326 كيلوغراماً من الألعاب نارية، و76396 ريالاً سعودياً، و2080 رأساً من الماشية.