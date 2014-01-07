ضخ مليون متر مكعب من مياه الأمطار إلى الخليج العربي

طبقت أمانة المنطقة الشرقية السعودية خطة الطوارئ الخاصة بتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار التجمعات للأمطار التي هطلت على المنطقة خلال اليومين الماضيين، إذ تم تصريف ما يزيد على مليون مكعب من مياه الأمطار إلى مياه الخليج العربي.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة محمد في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، أنه تم تشغيل 34 محطة تصريف مياه الأمطار تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، والتي تصل إلى 300 ألف متر مكعب في الساعة، مشيراً إلى أنه تم تصريف أكثر من 1,155 مليون متر مكعب من مياه الأمطار إلى مياه الخليج خلال اليومين الماضيين، إضافة إلى مشاركة أكثر من 820 عاملاً في تطبيق الخطة و186 آلية، فيما تم توزيع 113 مضخة متنقلة على مواقع تجمعات المياه في المواقع غير المخدومة بشبكات مياه تصريف الأمطار.

وأكد أنه لم يتم إغلاق الطرق ولم تتأثر الحركة المرورية بسبب كميات الأمطار، إضافة إلى جميع الأنفاق في الحاضرة والتي لم تتأثر بالأمطار، نظراً لوجود شبكات تصريف مياه الأمطار والفرق الخاصة التي تواجدت داخل الأنفاق خلال هطول الأمطار.

ولفت إلى أن إجمالي ما تم تصريفه من مياه الأمطار داخل الأنفاق 99 ألف متر مكعب.