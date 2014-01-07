عائلة سعودية تفقد أطفالها بعد حريق نشب بمنزلها

فقدت عائلة سعودية أطفالها بعد حريق نشب بمنزلها مساء أمس. وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في المنطقة الشرقية السعودية العقيد علي القحطاني تلقي غرفة العمليات بلاغاً في ساعة متأخرة من مساء "الاثنين" بوجود حريق في أحد المنازل الكائن في محافظة حفر الباطن التابعة للمنطقة، ما استدعى انتقال أربع فرق إطفاء وإنقاذ مباشرةً لموقع الحادثة.

وأضاف: "عند وصول الفرق اتضح بأن ألسنة اللهب تعلو سقف أحد الغرف ضمن ملحق يضم ثلاث غرف، تم تغطية سقفها بصفائح حديدية أو ما يٌعرف بـ "الشينكو"، وتم إخماد الحريق من قبل فرق الإطفاء، والذي نتج عنه احتراق شبه كلي للغرفة وسقوط أجزاء من السقف، مشيراً إلى تحقيق تم فتحه في الحادثة للتعرف على مسبباتها" ونتج عن ذلك وفاة أطفال العائلة الثلاثة، الذين لا تقل أعمارهم عن أربعة أعوام، بينما تم إنقاذ أبويهم اللذين أصيبا بجروح جراء هذا الحريق.