مجلس الشورى السعودي يحاول الحد من "الأراضي البيضاء"

يحاول مجلس الشورى السعودي من جديد الحد من انتشار ظاهرة الأراضي البيضاء، بعد أن بحث إجبار مُلاك الأراضي على أداء زكاتها السنوية، خصوصاً أن موضوع السكن أمر ملح على رأس قائمة متطلبات المواطن وأسرته.

وفي تقرير لقناة "العربية" كشف أن اللجنة المختصة في هذا الشأن وضعت شروطاً عدة لفرض الزكاة على الأراضي البيضاء، من أبرزها أن تكون زائدة على حاجة صاحب الأرض، وأن تكون معدة للاستثمار العقاري.

وخلال طرح المجلس لهذا الموضوع أبدى الأعضاء في مداخلاتهم اعتراضهم على هذه اللجنة التي تركت للائحة التنفيذية للنظام تحديد مساحة الأرض التي تفرض عليها الزكاة، مطالبين بأن يتم اقتراح المساحة من قبلهم وألا يترك للائحة التنفيذية هذا الأمر.

وقرر المجلس أن تمتد مناقشة الموضوع في جلسات عدة بعد اكتمال الآراء بشأنه، ورفعه إلى العاهل السعودي للموافقة عليه.