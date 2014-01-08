الأرصاد السعودية تحذر من انخفاض في درجات الحرارة

حذّرت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية من تأثر أجواء المملكة بعبور منخفض جوي حركي يؤدي إلى هطول أمطار على أجزاء من البلاد، ومصحوب بانخفاض ملموس في درجات الحرارة على بعض المناطق، ابتداءً من يوم غدٍ الخميس، وفق بيان تسلمت "العربية نت" نسخة منه.

وجاء في البيان: "تتأثر مناطق الجوف، الحدود الشمالية، وأجزاء من تبوك بهطول أمطار رعدية متوسطة، مع نشاط في الرياح السطحية، كما لا يستبعد تساقط بعض الثلوج على أجزاء من تلك المناطق، خاصة طريف، القريات، عرعر ومرتفعات تبوك".

كما توقع البيان هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، بدءاً من مساء الخميس حتى بعد غدٍ الجمعة، على أجزاء من منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية والمرتفعات في جدة، الطائف، القنفذة والليث، وكذلك منطقة الباحة، وأجزاء من منطقتي عسير وجازان.

وأشار إلى استمرار تأثير هذه الحالة ليشمل مناطق الرياض، القصيم، حائل والشرقية يوم الجمعة مع هطول أمطار من متوسطة إلى خفيفة، خاصة على القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.

وخلص البيان إلى أنه "يبدأ بعد ذلك تأثير الكتلة الهوائية الباردة المصاحبة للمنخفض الحركي اعتباراً من يوم السبت، على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، حيث تتأثر برياح شمالية غربية نشطة السرعة، وانخفاض ملموس في درجات الحرارة على تلك المناطق، ومن ثم توالي درجات الحرارة انخفاضها على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وكذلك على الأجزاء الشمالية من وسط وشرق المملكة".