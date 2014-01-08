الدفاع المدني يمهل ملاك الآبار أسبوعين لإغلاقها

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، الثلاثاء، أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد ملاك الآبار المكشوفة في حال لم يتم إحكام إغلاقها خلال أسبوعين اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء، وهددت بأن مالك البئر يتحمل "عقوبة جنائية" في حال حصول حوادث وقوع فيها.

وقالت المديرية في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن على أصحاب الآبار تأمينها خلال أسبوعين، وإلا سيتم تحميلهم المسؤولية الجنائية جراء هذا الإهمال، بحسب ما نقلت صحيفة "الجزيرة".

ولقي قرار المديرية ترحيباً واسعاً، خاصة في بعض المدن الصغيرة والقرى التي يوجد بها مزارع واستراحات وتكثر فيها الآبار المكشوفة، وبعضها غير معلوم المواقع.

يشار إلى أن الآبار الارتوازية في المملكة تقدر بنحو 130 ألف بئر حسب إحصائيات وزارة المياه.