سحب مشروع من مقاول سعودي بقيمة 4 ملايين ريال

سحبت وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع إنشاء مبنى مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة حوطة بني تميم (جنوب العاصمة الرياض) من إحدى المؤسسات الوطنية، نظراً لتأخرها في التنفيذ على الرغم من انتهاء المدة المقررة.

وأوضح الناطق الرسمي للوزارة، خالد الثبيتي، في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، أن لجنة فحص العروض بالوزارة قررت سحب عملية إنشاء مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة حوطة بني تميم من المقاول الذي بلغت قيمة إنشائه حوالي 4 ملايين ريال.

وأكد أن فسخ العقد مع المقاول جاء بعد اتخاذ اللجنة عدداً من خطابات الإنذارات الموجهة إلى المقاول لتأخره في العمل، مؤكداً أن اللجنة أعدّت تقريراً تفصيلياً عن المشروع ونسبة الإنجاز التي أوصت بتطبيق النظام في حق المقاول، وذلك كما لوحظ توقفه عن العمل منذ فتره رغم عدم وجود ما يمنع من تنفيذ المشروع.