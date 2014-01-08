سيدة أعمال سعودية تتبرع بمليون ريال للأيتام

تبرّعت سيدة أعمال سعودية بمبلغ مليون ريال لصالح الأيتام في المملكة. وقالت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "رفاق" بمنطقة حائل (شمال المملكة)، الأربعاء، إنها تلقت مليون ريال تبرعت بها سيدة الأعمال فوزية الجفالي؛ وذلك لإنشاء وقف خيري للأيتام بالمنطقة ولتفعيل دور الجمعية في خدمة برامجها.

وكان مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة حائل، سالم بن عبدالكريم السبهان، قدم شكره، أخيراً، لرجل الأعمال زيد بن سالم الصوينع على دعمه جمعية أيتام حائل "رفاق"، بمبلغ مليون ونصف المليون ريال، لإنشاء مركز التوجيه والإرشاد بالجمعية، ودعم البرامج وتلبية احتياجات الجمعية.